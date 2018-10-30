Кейт Хадсон сыграет в фэнтези-триллере «Кровавая луна»

Американская актриса Кейт Хадсон примет участие в съемках фэнтези-триллера «Кровавая луна». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что режиссером и сценаристом фильма выступит Ана Лили Амирпур, известная по фильму «Девушка возвращается одна ночью домой» и сериалам «Легион» и «Касл-Рок».

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Согласно имеющейся информации, вместе с Хадсон в фильме появятся снявшийся в «Офисе» Крэйг Робинсон и, возможно, Зак Эфрон, который в настоящее время ведет переговоры об участии в съемках.

Уточняется, что сюжет картины будет основан на истории девушки со странными и опасными способностями, которая сбегает из психиатрической лечебницы Нового Орлеана.

Ранее Хадсон впервые показала свою новорожденную дочь Рони Роуз Хадсон Фудзикава.