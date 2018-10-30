Режиссер «Излома времени» снимет фильм о Принсе

Американский режиссер и сценарист Ава Дюверней, снявшая фильмы «Сельма» и «Излом времени», срежиссирует документальный фильм о музыканте Принсе. Об этом сообщает Deadline.

По мнению Дюверней, Принс был гением.

«Для меня большая честь сделать это, и я благодарю за возможность, предоставленную мне наследниками», — сказала Дюверней.

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Как отмечается, в каком-то роде Принс «благословил» Дюверней на создание фильма, когда связывался с ней после выхода сериала «Королева сахарных плантаций» по поводу совместной работы.

Ранее сообщалось, что член жюри Каннского кинофестиваля Ава Дюверней получит ЛГБТ-премию.