Режиссер «Излома времени» снимет фильм о Принсе
Американский режиссер и сценарист Ава Дюверней, снявшая фильмы «Сельма» и «Излом времени», срежиссирует документальный фильм о музыканте Принсе. Об этом сообщает Deadline.
По мнению Дюверней, Принс был гением.
«Для меня большая честь сделать это, и я благодарю за возможность, предоставленную мне наследниками», — сказала Дюверней.
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Как отмечается, в каком-то роде Принс «благословил» Дюверней на создание фильма, когда связывался с ней после выхода сериала «Королева сахарных плантаций» по поводу совместной работы.
Ранее сообщалось, что член жюри Каннского кинофестиваля Ава Дюверней получит ЛГБТ-премию.