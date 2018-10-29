Стала известна дата похорон Владимира Бородина

Погибший в результате аварии композитор Владимир Бородин будет похоронен на кладбище в городе Домодедово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга композитора Николая Бирюкова.

«Его похоронят в Домодедове ориентировочно в среду [31 октября]», — сказал Бирюков.

Реклама

Ранее стало известно, что Бородин разбился в Подмосковье.

Бородин написал ряд песен, которые в 90-е и 2000-е пели известные эстрадные артисты. Среди них — «Ангел- хранитель» (исполнила Кристина Орбакайте), «До станции Зима» (Григорий Лепс), «Слезы на ладонях» (Татьяна Буланова), «Поздний вечер в Сорренто» (Алексей Глызин), «Крылья» (Анжелика Агурбаш) и другие.