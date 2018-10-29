Аниту Цой выписали из больницы

Певица Анита Цой выписана из больницы после операции, 17 ноября она продолжит прерванные из-за операции российские гастроли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу певицы.

«Аниту [Цой] выписали домой. Самочувствие хорошее. Она возвращается в привычный график», — рассказали в пресс-службе певицы.

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Представители артистки отметили, что на вторник, 30 октября, у нее назначен ряд рабочих встреч в офисе, а 31 октября и 1 ноября она намерена сниматься на телевидении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что 17 ноября Цой намерена продолжить российские гастроли.

Ранее представитель Цой рассказал о ее состоянии после операции.