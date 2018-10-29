Друг скончавшегося солиста «Нэнси» назвал причину его смерти

Гитарист группы «Мираж» и друг семьи скончавшегося солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко Алексей Горбашов выдвинул собственную гипотезу о причинах смерти музыканта.

18 октября Бондаренко погиб от внезапно развившейся болезни. По мнению Горбашова, в случившемся могут быть виноваты врачи. Он рассказал, что незадолго до смерти медики сделали Сергею простую операцию по удалению шишки на спине. «Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер», — цитирует Горбашова «Стархит».

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Горбашов добавил, что серьезных проблем со здоровьем у Бондаренко не было. Тем не менее, экспертизу родители погибшего делать не стали.

Ранее Горбашов рассказал о последних часах жизни Бондаренко.