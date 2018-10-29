Телеканал HBO ищет «координаторов по интиму»

Телеканал HBO объявил о найме «координаторов по интиму» для съемок секс-сцен в сериалах, передает Esquire.

Координаторы будут заниматься вопросами безопасности артистом, передавать их жалобы режиссерам и проверять, достаточно ли комфортные условия созданы для участников откровенных сцен.

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Инициатива впервые была выдвинута актрисой Эмили Мид, которая играла проститутку в сериале «Двойка». В прошлом году на волне движения против харрасмента #MeToo Мид потребовала у HBO нанять юриста, который будет защищать ее интересы во время съемок. Телеканал заключил для этого договор с соосновательницей компании Intimacy Directors International (международная ассоциация режиссеров. снимающих откровенное кино) Алисией Родис, которая сейчас и займется новым проектом.

Под руководством Родис уже проверяются сценарии, обсуждаются обстоятельства съемок сцен секса, она проводит беседы с задействованными в таких съемках артистами.