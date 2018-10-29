«Смолфут» подвинул «Веном» в российском прокате

В российском прокате на выходных 25–28 октября лидером стал американский мультик «Смолфут», передает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

Согласно имеющейся информации, «Смолфут» смог собрать 175,3 млн руб. При этом его общие сборы достигли суммы в 240 млн руб.

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Отмечается, что на втором месте находится российский фильм режиссера Константина Максимова «Несокрушимый» о подвиге экипажа танка КВ-1. Третью позицию занял супергеройский боевик «Веном», сборы которого составили 88 млн руб.

Ранее сообщалось, что «Веном» третью неделю господствует в российском прокате.