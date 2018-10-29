Американская рок-группа Bon Jovi выступит в Москве спустя 30 лет после своего первого выступления в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы компании Sav Entertainment Надежды Соловьевой, в прошлом Bon Jovi были мега-группой, но в настоящее время поклонники группы выросли. При этом присутствует ностальгия по старой музыке.

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«Это абсолютно историческое событие, они здесь были один раз 30 лет назад на международном рок-фестивале», — сказала Соловьева.

Отмечается, что группа с новым составом музыкантов выступит 31 мая следующего года в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Queen и Bon Jovi названы худшими группами в истории рок-музыки.