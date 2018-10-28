В итальянском Сорренто открыли памятник Максиму Горькому
В городе Сорренто на юге Италии отрыли памятник советскому писателю Максиму Горькому. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере городской администрации.
Как отмечается, Горький прожил в Сорренто девять лет — с 1924 по 1933 годы.
«Максим Горький вернулся в свой «дом» в Италии — Сорренто. Этот памятник, посвященный великому русскому писателю, который на протяжении девяти лет, с 1924 до 1933,жил в вилле «Сорито» в Капо-ди-Сорренто, был открыт сегодня утром», — говорится в сообщении.
Максим Горький — творческий псевдоним писателя, его настоящее имя — Алексей Пашков.
Ранее сообщалось, что запись о рождении Алексея Пешкова внесли в реестр уникальных документов России.
Maksim Gor'kij è tornato nella sua "casa" in Italia: Sorrento. Il monumento dedicato al grande scrittore russo che soggiornò per nove anni, dal 1924 al 1933, nella villa "Il Sorito" del Capo di Sorrento, è stato inaugurato questa mattina https://t.co/yPELtSqA02 pic.twitter.com/yFlu6WrV7T— Comune di Sorrento (@comunesorrento) 27 октября 2018 г.