В итальянском Сорренто открыли памятник Максиму Горькому

В городе Сорренто на юге Италии отрыли памятник советскому писателю Максиму Горькому. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере городской администрации.

Как отмечается, Горький прожил в Сорренто девять лет — с 1924 по 1933 годы.

«Максим Горький вернулся в свой «дом» в Италии — Сорренто. Этот памятник, посвященный великому русскому писателю, который на протяжении девяти лет, с 1924 до 1933,жил в вилле «Сорито» в Капо-ди-Сорренто, был открыт сегодня утром», — говорится в сообщении.

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Максим Горький — творческий псевдоним писателя, его настоящее имя — Алексей Пашков.

Ранее сообщалось, что запись о рождении Алексея Пешкова внесли в реестр уникальных документов России.