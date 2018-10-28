Источник внес ясность в сообщения об избиении Гуфа в Москве

Источник в правоохранительных органах Москвы опроверг сообщения об избиении рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в центре Москвы, передает ФАН.

Ранее источник сообщил, что Долматов написал в полицию заявление о нападении, однако отказался от госпитализации.

В управлении МВД по Москве подтвердили факт обращения в полицию гражданина 1979 года рождения по факту нанесения телесных повреждений в 5-м Котельническом переулке, однако не стали уточнять личность заявителя.