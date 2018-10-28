Источник: рэпера Гуфа избили в центре Москвы

По словам источника в правоохранительных органах, Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, сообщил в полицию о том, что его избили в центре Москвы, передает РИА «Новости».

«В полицию обратился лично Гуф, он сообщил, что его избили в центре Москвы. Написал заявление, но от госпитализации отказался», — рассказал источник.

В управлении МВД по Москве подтвердили факт обращения в полицию гражданина 1979 года рождения по факту нанесения телесных повреждений в 5-м Котельническом переулке, однако не стали уточнять личность заявителя.