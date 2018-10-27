«Симпсоны» могут лишиться персонажа из-за обвинений в расизме

Домохозяйка Мардж Симпсон в мультсериале «Симпсоны» Matt Groening/20th Century Fox

Создатели «Симпсонов» задумались об исключении из мультфильма персонажа Апу Нахасапимапетилона, сообщает IndieWire.

Как отмечается, речь этого второстепенного персонажа имеет индийский акцент. Многие зрители считают его оскорбительным изображением индусов, проживающих в Соединенных Штатах.

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««Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они (создатели сериала. – Газета.Ru) собираются избавиться от персонажа Апу полностью», — заявил индийский кинопродюсер Ади Шанкар.

Он добавил, что это позволит избежать существующих противоречий в отношении персонажа.

Ранее сообщалось, что уволенную за расизм телеведущую NBC пригласили на Первый канал.