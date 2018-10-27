«Симпсоны» могут лишиться персонажа из-за обвинений в расизме
Создатели «Симпсонов» задумались об исключении из мультфильма персонажа Апу Нахасапимапетилона, сообщает IndieWire.
Как отмечается, речь этого второстепенного персонажа имеет индийский акцент. Многие зрители считают его оскорбительным изображением индусов, проживающих в Соединенных Штатах.
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««Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они (создатели сериала. – Газета.Ru) собираются избавиться от персонажа Апу полностью», — заявил индийский кинопродюсер Ади Шанкар.
Он добавил, что это позволит избежать существующих противоречий в отношении персонажа.
Ранее сообщалось, что уволенную за расизм телеведущую NBC пригласили на Первый канал.