На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм «Позывной Бандерас» о войне в Донбассе провалился в прокате. Об этом свидетельствуют данные портала «Кино-театр.ua».

С момента премьеры, которая состоялась 11 октября, фильм собрал 753, 4 тыс. гривен при бюджете в почти 40 млн. гривен.

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Кроме того, сценарист картины Сергей Дзюба написал в своем фейсбуке, что фильм могут снять с проката из-за низких сборов.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины запретили фильмы на русском языке.