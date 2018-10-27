Сет Роган и Майкл Китон снимутся в фильме о сумасшедшем техномагнате

Актеры Сет Роган и Майкл Китон снимутся в фильме «Король джунглей» о создателе программного обеспечения Джоне Макафи, сообщает Deadline.

Режиссерами картины станут Гленн Фикарра и Джон Рекуа, создавшие фильм «Я люблю тебя, Филлип Моррис». Сценарий напишут Скотт Александер и Ларри Карашевски, известные по фильмам «Большие глаза» и «Американская история преступлений».

Отмечается, что фильм будет основан на статье Wired «Последний рубеж Джона Макафи» и расскажет о том, как создатель антивируса McAfee обналичил свое состояние и перебрался в джунгли в Белизе. По сюжету, репортер Wired Ари Фурман приезжает в Белиз для создания материала о техномагнате и оказывается вовлеченным в его «возрастающую паранойю, съехавшую с катушек реальность и убийство».