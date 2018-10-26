Стало известно место похорон Караченцова
Похороны народного артиста РСФСР Николая Караченцова пройдут в Москве 29 октября на Троекуровском кладбище, сообщили сотрудники ГБУ «Ритуал», передает РИА «Новости».
«Похоронят его на Троекуровском кладбище 29 октября в 14.00 мск», — рассказали в ГБУ «Ритуал».
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Отмечается, что Караченцов будет похоронен на шестом участке, рядом с заслуженной артисткой России Мариной Голуб, советским космонавтом Георгием Гречко и заслуженным артистом России Владиславом Галкиным.
Ранее сообщалось, что в Сеть попало последнее видео с Николаем Караченцовым.