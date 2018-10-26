Стало известно место прощания с Караченцовым

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Сын актера Николая Караченцова назвал место прощания с народным артистом РСФСР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Караченцов умер в возрасте 73 лет. Отмечалось, что он умер от остановки сердца.

«Прощание пройдет в его родном театре «Ленком», — рассказал Андрей Караченцов.

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При этом он уточнил, что дата прощания станет известна позднее.

Караченцов снялся в ряде известных советских фильмов. Среди них — «Собака на сене», «Долгая дорога к себе», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» и других. Помимо этого он с конца 60-х играл в театре Ленком. Среди спектаклей, в которых он участвовал — рок-опера «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «Гамлет», «Диктатура совести».