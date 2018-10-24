Светлана Моргунова отреагировала на слухи о беспробудном пьянстве
Светлана Моргунова в эфире Первого канала в среду отреагировала на публикации в прессе о том, что она страдает алкоголизмом.
«С какого бодуна вдруг, зачем? – возмутилась телеведущая. – Я на пенсии, у меня прекрасный сын, у меня блистательная невестка, у меня чудная внучка».
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«Я живу сейчас этим. Я общаюсь с друзьями», — пояснила бывший диктор Центрального телевидения СССР.
Моргунова также пояснила, что намеренно перестала работать и выходить в свет.
Сын телеведущей заверил, что постоянно навещает мать, и поводов для беспокойства у общественности нет.