Светлана Моргунова отреагировала на слухи о беспробудном пьянстве

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Светлана Моргунова в эфире Первого канала в среду отреагировала на публикации в прессе о том, что она страдает алкоголизмом.

«С какого бодуна вдруг, зачем? – возмутилась телеведущая. – Я на пенсии, у меня прекрасный сын, у меня блистательная невестка, у меня чудная внучка».

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«Я живу сейчас этим. Я общаюсь с друзьями», — пояснила бывший диктор Центрального телевидения СССР.

Моргунова также пояснила, что намеренно перестала работать и выходить в свет.

Сын телеведущей заверил, что постоянно навещает мать, и поводов для беспокойства у общественности нет.