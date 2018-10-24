Лобода надолго перенесла концерты из-за госпитализации

Певице Светлане Лободе придется надолго перенести запланированные в рамках ее новой программы Superstarshow концерты.

Выступления должны были состояться 25, 26 и 28 октября, и все билеты на них, в том числе самые дорогие, были выкуплены, остались только места на танцполе. Как рассказал в беседе с ФАН замдиректора по концертной деятельности «Крокус Сити Холла» Василий Никитин, концерты в заданные сроки не состоятся.

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«Будет перенос в любом случае. Предположительно на январь», — поделился он. В любом случае, по его словам, билеты на шоу будут действительны. На сайте «Крокус Сити Холла» уже заявлены новые даты выступлений — они состоятся 17, 18 и 20 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что причиной госпитализации Светланы Лободы могут быть проблемы с почками.