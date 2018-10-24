Уральский школьник получил двойку за то, что не видел «Движение вверх»

Ученик школы №53 в Екатеринбурге получил от педагога физической культуры двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх», передает РИА «Новости».

Вскоре после появления информации об этом в СМИ представитель департамента образования горадминистрации прокомментировала случившееся. По ее словам, ситуация уже разрешена, и директор школы взяла инцидент под свой контроль. «Отметка в журнал была не выставлена. Точнее, она изначально была поставлена, но после того, как ситуацию урегулировали, отметку отменили», — поделилась представитель департамента, добавив, что просмотр фильма был только мотивационной рекомендацией учителя, а не обязательным заданием.

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Ранее в соцсетях сообщалось, что не посмотревший российскую спортивную драму мальчик — из бедной семьи, и компьютера для просмотра фильмов у него дома нет.

Картина Антона Мегердичева «Движение вверх» вышла в 2017 году и стала самым кассовым российским фильмом в истории, в центре ее сюжета — победа советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.