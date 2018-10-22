Танк задавил каскадера на съемках кино под Калугой

Во время съемок «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области произошел несчастный случай, передает «Рен ТВ».

Каскадера, выполнявшего трюки, задавил передвигающийся по съемочной площадке танк. Сейчас в Калужскую области направлены следственно-оперативная группа УМВД России по Калужской области и следователи. Проводится проверка по факту гибели человека.

Реклама

В центре сюжета картины «Ильинские рубежи» — подвиг подольских курсантов, во время Великой Отечественной войны погибших при защите Москвы от фашистской армии.

Ранее актер Олег Фомин погиб

во время съемок сцены с дракой для сериала «СМЕРШ».