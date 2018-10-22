Танк задавил каскадера на съемках кино под Калугой
Во время съемок «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области произошел несчастный случай, передает «Рен ТВ».
Каскадера, выполнявшего трюки, задавил передвигающийся по съемочной площадке танк. Сейчас в Калужскую области направлены следственно-оперативная группа УМВД России по Калужской области и следователи. Проводится проверка по факту гибели человека.
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В центре сюжета картины «Ильинские рубежи» — подвиг подольских курсантов, во время Великой Отечественной войны погибших при защите Москвы от фашистской армии.
Ранее актер Олег Фомин погиб
во время съемок сцены с дракой для сериала «СМЕРШ».