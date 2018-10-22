«Веном» третью неделю господствует в российском прокате

Уикэнд 18 – 21 октября в российском прокате стал чисто американским, передает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

Лидерство в топе проката третью неделю подряд сохраняет супергеройский боевик «Веном», в эти выходные собравший 176,2 млн. руб.

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«Венома» догоняет премьера прошлой недели — продолжение легендарного слэшера «Хэллоуин» от Дэвида Гордона Грина — у

хоррора 116,5 млн руб.

На третьем месте оказался мультфильм о снежных людях «Смолфут» Кэри Киркпатрика и Джейсона Рейсинга. Анимационная картина смогла собрать в предпрокате 61,2 млн руб.