Хабенский объяснил, почему не умеет пользоваться соцсетями

Российский актер и режиссер Константин Хабенский рассказал, что не умеет пользоваться социальными сетями, передает m24.ru.

По словам Хабенского, он является сторонником коммуникации, в которой присутствуют тактильный контакт, взгляд и интонация.

«А тратить время на то, чтобы слепнуть в мобильном телефоне или где-то еще … Я не научился так», — сказал Хабенский.

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Актер добавил, что не хочет разбираться, шутят пользователи соцсетей, говорят серьезно или ведут себя как недалекие люди, когда низводят знаменитостей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что знает о происходящем в соцсетях, хотя сам нигде не зарегистрирован.