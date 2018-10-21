Аните Цой не смогли поставить диагноз

Концертный представитель Аниты Цой Дмитрий Бушуев рассказал о состоянии Аниты Цой после экстренной госпитализации, передает РЕН ТВ.

По его словам, состояние певицы оценивается как среднее, при этом диагноз не поставлен.

«Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая. Точный диагноз тоже пока не поставили», — рассказал Бушуев.

Ранее сообщалось, что концерты Аниты Цой в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся из-за экстренной госпитализации.