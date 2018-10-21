Умер режиссер «Клана Сопрано»

В США на 58 году жизни скончался режиссер Дэнни Лейнер, снявший сериал «Хулиганы и ботаны» и фильм «Гарольд и Кумар уходят в отрыв». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что режиссер умер 18 октября от рака легких. По словам Росса Путмана, который работал с Лейнером, режиссер всегда добивался, чтобы члены съемочной группы и актеры показывали лучшее из того, на что способны.

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В качестве режиссера Лейнер также работал над сериалами «Клан Сопрано», «Офис», «Как добиться успеха в Америке» и «Девочки Гилмор».

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет умер советский и российский режиссер Александр Светлов.