Netflix закрыл второй сериал о супергерое Marvel

Американская компания Netflix сообщила, что не будет продлевать сериал «Люк Кейдж» о приключениях одноименного пуленепробиваемого супергероя Marvel на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

В совместном заявлении Netflix и Marvel Television выражается благодарность команде, работавшей над созданием сериала, а также зрителям.

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«К сожалению, третьего сезона «Люка Кейджа» от Marvel не будет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что переговоры о следующем сезоне «Люка Кейджа» продолжались долгое время, но в итоге компания решила отказаться от съемок. Неделю назад Netflix раньше срока закончил съемки сериала «Железный кулак» о еще одном супергерое Marvel.

Ранее сообщалось, что у Netflix могут отнять «Друзей».