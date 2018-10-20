Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибла звезда украинского юмористического шоу

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Опубликовано видео с места ДТП под Киевом, в котором погибла артистка украинского юмористического телешоу Марина Поплавская.

На кадрах, снятых видеорегистратором из проезжающего мимо автомобиля, виден поврежденный автобус и работающие на месте ДТП сотрудники правоохранительных органов, машины полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе на Украине погибла актриса украинского юмористического телешоу «Дизель-шоу» Марина Поплавская. Она находилась в автобусе, водитель которого не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком.