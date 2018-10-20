В США госпитализирован актер из фильмов Тарантино

Американский актер Брюс Дерн, известный ролями в фильмах Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный», попал в больницу Лос-Анджелеса. Об этом сообщает TMZ.

Согласно имеющейся информации, 82-летнего Дерна госпитализировали после пробежки с подозрением на перелом шейки бедра.

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По словам медиков, актер находится в нормальном состоянии, в ближайшее время его могут выписать.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован.