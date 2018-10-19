Глава Фонда кино покидает пост

Глава Фонда кино Антон Малышев сообщил, что покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает RNS.

Малышев возглавлял Фонд кино с 2013 года. Он рассказал, что за это время «доля российского кино достигла немыслимых 30%», а в малых городах открыты сотни кинозалов.

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До этого Малышев работал в администрации президента и на посту помощника полпреда президента в ЦФО.

В сентябре «Коммерсантъ» сообщал, что новым руководителем Фонда кино может стать Лариса Солоницына. По данным газеты, ее кандидатуру одобрил министр культуры Владимир Мединский.