Мать солиста группы «Нэнси» назвала дату прощания с сыном

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Елена Бондаренко, мать солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко, прокомментировала смерть сына в телефонном интервью «Пятому каналу».

По ее словам, это событие стало для нее неожиданностью, причину смерти женщина не уточнила. Он добавила, что похороны состоятся 20 октября.

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«Все это случилось очень неожиданно, прощание в субботу», — сообщила Елена Бондаренко.

О смерти артиста вчера, 18 октября, рассказал его отец Анатолий Бондаренко в своем фейсбуке. Солисту группы «Нэнси» был 31 год.

Российская и украинская группа «Нэнси» была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году. Бондаренко создавал и исполнял для «Нэнси» хиты, среди которых были такие популярные песни, как «Дым сигарет с ментолом», «Пьяный день рождения», «Прочти, пожалуйста, мое письмо».