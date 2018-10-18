Умер солист группы «Нэнси»

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На 32-м году жизни скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко. О трагедии сообщил в фейсбуке его отец и основатель поп-коллектива — Анатолий Бондаренко.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал Бондаренко-старший, опубликовав фотографию сына.

Сергей Бондаренко был солистом «Нэнси» наравне с отцом и Андреем Костенко с 2007 года. Не сообщается, что стало причиной ранней смерти.

Российская и украинская группа «Нэнси» была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году. Бондаренко создавал и исполнял для «Нэнси» хиты, среди которых были такие популярные песни, как «Дым сигарет с ментолом», «Пьяный день рождения», «Прочти, пожалуйста, мое письмо».