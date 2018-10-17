Больной Эдуард Лимонов не может говорить

Помощник писателя, общественного и политического деятеля Эдуарда Лимонова Дмитрий Сидоренко рассказал в беседе с агентством «Москва» о состоянии его здоровья после госпитализации.

По словам Сидоренко, Лимонов сейчас проходит обследование в московской больнице. «Диагноз пока не поставили, он мне писал, что у него проблемы с челюстью. Эдуард Вениаминович пока на обследовании, пока что-то преждевременно говорить о сроках его выписки. Состояние удовлетворительное, ему сложно жевать и говорить», — рассказал помощник.

Ранее у себя в соцсетях 75-летний Эдуард Лимонов назвал состояние своего здоровья «паршивым».