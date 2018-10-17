Миа Фэрроу пожаловалась на мужчин в Голливуде

Американская актриса Миа Фэрроу, известная по ролям в фильмах «Ребенок Розмари» и «Смерть на Ниле», рассказала, что ей тоже пришлось столкнуться с домогательствами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Фэрроу, она начала работать в Беверли-Хиллз более 50 лет назад.

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«Я знаю, каково это, когда на пробах к тебе пристают и касаются [против твоего желания]», — заявила Фэрроу.

Она рассказала, что все решения за актрису принимали мужчины, будь то выбор одежды, зарплата или мероприятия, на которые она идет. Фэрроу выразила надежду, что происходящее в настоящее время приведет тому к равенству между мужчинами и женщинами.

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