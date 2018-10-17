Скончался бомж из «Романа с кокаином»

В воскресенье, 14 октября, от тромба в возрасте 58 лет скончался актер Александр Машатков. Об этом сообщает НСН.

Машатков учился Саратовском машиностроительном техникуме, а потом начал работать машинистом сцены в Кинешемском драматическом театре. Он учился на актера в студии при театре, а потом окончил РАТИ-ГИТИС.

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С 2001 года Машатков был артистом Кимрского театра драмы и комедии в Тверской области.

Актер снялся в ряде фильмов. В частности, он сыграл в роли бомжа в драме «Роман с кокаином». Также он принимал участие в съемках «Склифосовского», «Супруг», «Криминального видео» и «Тупого жирного зайца».