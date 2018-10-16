Умер Марк Кривошеев

Советский и российский ученый Марк Кривошеев умер в возрасте 96 лет, пишет ТАССРИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Да, к большому сожалению, это так. Умер в ночь на 16 октября», — подтвердили в окружении ученого.

Марк Кривошеев — один из создателей современного телевидения, лауреат госпремий СССР и России, лауреат премии ТЭФИ. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, создавал первые поддерживающие такой стандарт телевизоры.

Ученый был руководителем разработки телекомплекса для спутниковой связи системы «Молния». Издавал книги о телевизионных форматах; последняя из них, «Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания», вышла в 2006 году.