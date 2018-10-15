Макс Корж остановил свой концерт в Уфе из-за обморока фанатки

Белорусский музыкальный исполнитель Макс Корж прекратил выступление в Уфе, когда одна из зрительниц упала в обморок. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел 14 октября на концерте, который проходил в ледовом дворце «Уфа-Арена». Когда певец прыгнул в толпу зрителей, началась давка, в результате чего одна из присутствующих девушек потеряла сознание. Когда певец снова вернулся на сцену, туда же вытащили эту девушку. Корж прервал концерт, чтобы разобраться с произошедшим.

Ранее певцу Бруно Марсу пришлось прервать собственный концерт в Глазго, когда рядом с ним загорелся огонь.