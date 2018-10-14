Стал Пьеха попал в больницу

Российский певец Стас Пьеха попал в больницу. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.

В комментариях к записи артист пояснил, что его госпитализировали с острым панкреатитом. По словам Пьехи, в настоящее время ему проводят полное обследование.

«Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок», — написал Пьеха.

Реклама

Он также выразил надежду, что этот случай научит его внимательнее следить за своим здоровьем.

«Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит!», — добавил Пьеха.

Певец отметил, что в настоящий момент ему ничего не угрожает, и он «в безопасности».

В прошлом году сообщалось, что украинский минкульт внес Стаса Пьеху в черный список.