Стал Пьеха попал в больницу
Российский певец Стас Пьеха попал в больницу. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.
В комментариях к записи артист пояснил, что его госпитализировали с острым панкреатитом. По словам Пьехи, в настоящее время ему проводят полное обследование.
«Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок», — написал Пьеха.
Он также выразил надежду, что этот случай научит его внимательнее следить за своим здоровьем.
«Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит!», — добавил Пьеха.
Певец отметил, что в настоящий момент ему ничего не угрожает, и он «в безопасности».
В прошлом году сообщалось, что украинский минкульт внес Стаса Пьеху в черный список.
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Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут�� Хорошего дня��