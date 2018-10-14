Съемки «Мстителей 4» завершились таинственным фото
Американские режиссеры Энтони и Джо Руссо, занимавшиеся четвертой частью «Мстителей», объявили об окончании съемок и озадачили поклонников. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
На своей странице в твиттере режиссеры разместили фотографию, на которой изображен ярко сияющий сине-белый предмет.
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Согласно имеющейся информации, «Мстители 4» выдут на экраны 3 мая следующего года, а пост-продакшен должен завершиться к весне 2019 года.
Ранее сообщалось, что режиссеры «Мстителей» уволили Марка Руффало из-за спойлера.
#wrapped pic.twitter.com/k8xCxiQL4J— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 13 октября 2018 г.