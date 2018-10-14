В сети высмеяли Кличко после рукопожатия со Шварценеггером

Интернет-пользователи высмеяли фотографию киевского мэра Виталия Кличко, на которой он пожимает руку американскому актеру Арнольду Шварценеггеру.

Так, Дмитрий Мулеров прокомментировал снимок подписью: «Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!».

Многие пользователи вспомнили предложение Кличко об отказе от горячего водоснабжения.

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«Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду», — написал Владимр Апасов.

Дмитрий Диканский в свою очередь озаглавил фото «Чужой против Хищника» и заметил, что в будущем состоится восстание бойлеров.

Ранее Кличко написал, что Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу.