В Солсбери недалеко от дома Скрипаля состоялся концерт «Из России с любовью»

В церкви Святого Мартина в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прошел концерт русской классики под названием «Из России с любовью». Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам организаторов, название концерта не имеет отношения к произошедшему инциденту, но слушатели все равно увидели связь между двумя событиями, а многие посчитали концерт возможностью сблизить российскую и британскую стороны.

Ранее один из организаторов концерта рассказал изданию, что он был запланирован более года назад и никак не связан с отравлением Скрипалей. Он отметил, что на концерте будут играть произведения Сергей Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича.