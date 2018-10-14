В ГИБДД отреагировали на езду Алексея Панина по пешеходной улице

ГИБДД проведет проверку после появления видео, на котором актер Алексей Панин едет на автомобиле по пешеходной зоне в Саратове, передает РИА «Новости». Об этом рассказала начальник пресс-службы областной ГИБДД Елена Морозова.

Она уточнила, что, в случае подтверждения факта инцидента, нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

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В свою очередь депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков, комментируя произошедшее, заявил, что уровень хамства на опубликованном актером видео зашкаливает.

«Считаю, что дурость, хамство и наглость должны получить оценку правоохранительных органов», — заявил он.

Актер Алексей Панин опубликовал видео, на котором он на внедорожнике Gelandewagen едет по пешеходной улице в Саратове.