Муж перекрывшей МКАД певицы отреагировал на ее поведение
Супруг певицы Yaxana член Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев отреагировал на скандал с участием жены, передает РИА «Новости».
Он заявил, что осуждает ее поступок .
«После суда она мне позвонила, ну, естественно, будем разбираться, когда я буду на месте. Конечно, отрицательно (отношусь — ред.)», — сказал он.
Ранее сообщалось, что певица Yaxana (Оксана Яковлева), частично перекрывшая МКАД ради съемок клипа, привлечена к административной ответственности.