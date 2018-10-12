Муж перекрывшей МКАД певицы отреагировал на ее поведение

Супруг певицы Yaxana член Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев отреагировал на скандал с участием жены, передает РИА «Новости».

Он заявил, что осуждает ее поступок .

«После суда она мне позвонила, ну, естественно, будем разбираться, когда я буду на месте. Конечно, отрицательно (отношусь — ред.)», — сказал он.

Ранее сообщалось, что певица Yaxana (Оксана Яковлева), частично перекрывшая МКАД ради съемок клипа, привлечена к административной ответственности.