На перекрывшую ради клипа МКАД жену депутата составлен протокол

Полиция составила протокол об административном правонарушении на певицу Оксану Яковлеву, перекрывшую ради съемок клипа движение по МКАД, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение московского ГУ МВД.

Жена депутата подмосковного города Щелково Алексея Яковлева, выступающая под сценическим псевдонимом Yaxana, Оксана Яковлева, 11 октября спровоцировала пробку на МКАД. Сейчас полиция изучает видеокадры, на которых видны несколько танцующих на дороге девушек.

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«Возбуждено административное расследование, приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. В результате 11 октября сотрудниками ДПС была остановлена иномарка, за рулем которой находилась одна из участниц видеоролика. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области», — пояснили в полиции, добавив, что женщина была не пристегнута и не имела прав.

Девушки совершили правонарушение, предусмотренное статьей «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ранее сообщалось, что Яковлева сама опубликовала ролик о своих действиях в инстаграме.