Появился первый тизер киноверсии «Алладина»
Disney выпустил первый тизер киноверсии «Алладина». Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, полнометражный мультфильм 1995 года заработал в мировом прокате $500 млн. Выход новой версии запланирован на 24 мая 2019 года. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик».
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Кроме того, в киноверсии снялись Уилл Смит в роли Джина, Наоми Скотт в роли Жасмин и Мена Массуд в роли Алладина.
Ранее сообщалось, что компания Disney решила снять полнометражный фильм на основе мультфильма о приключениях маленькой девочки и инопланетного существа «Лило и Стич».