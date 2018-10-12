Покупательница изрезанной картины Бэнкси не будет отменять сделку

Анонимная покупательница, которая приобрела на аукционе «Сотбис» картину «Девочка с красным шаром», не будет отказываться от сделки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на аукционный дом.

Ранее сообщалось, что сразу после продажи картины Бэнкси за £1042000 под ее рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину.

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Представители «Сотбис» рассказали, что покупательницей картины Бэнкси является крупный европейский коллекционер.

«Когда на прошлой неделе ударил [аукционный] молоток, и картина была разрезана, сначала я была шокирована, но постепенно я начала понимать, что теперь у меня в коллекции будет часть истории искусства», — сказала владелица картины.

Также в газете упомянули, что картина теперь носит другое название: она атрибутирована как «Любовь в мусорном ведре».

Ранее СМИ прогнозировали двукратное подорожание изрезанной работы Бэнкси.