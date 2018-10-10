Украинская писательница устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка

Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne из-за отказа ведущей говорить по-украински. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Ницой заявила, что ведущей телеканала может грозить «до восьми лет тюрьмы» за русский язык.

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Как отмечается, не добившись от журналистки перехода на украинский язык, Ницой покинула студию.

Ранее сообщалось, что Ницой призвала вытеснить «московский язык» из Украины.