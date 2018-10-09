Краско разводится с молодой женой

Молодая жена 87-летнего актера Ивана Краско Наталья Шевель заявила об расторжении их брака. Об этом сообщает StarHit.

По ее словам, необходимые документы были поданы 16 сентября, а свидетельство о расторжении барка можно будет получить через месяц.

«Думаю, точка невозврата наступила», — заявила Шевель.

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Она призналась, что развод дается ей тяжело, потому что она выходила замуж по любви и верила, что Краско ее избранник. В настоящее время женщина находится в Израиле вместо со своей семьей, где набирается сил.

Ранее сообщалось, что молодая жена 87-летнего Ивана Краско избила его любовницу.