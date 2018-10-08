Оперную певицу Монсеррат Кабалье похоронят рядом с родителями на кладбище Сант Андреу, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала племянница певицы.

Она не назвала дату похорон, однако отметила, что они состоятся в ближайшие недели. Перед захоронением будет проведена заупокойная служба. По словам племянницы Кабалье, певица была очень верующим человеком.

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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет.

Ранее сообщалось, что поклонники Кабалье начали нести цветы к посольству Испании в России.