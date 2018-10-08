Во ФСИН рассказали о состоянии здоровья Сенцова после прекращения голодовки

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко рассказал о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова после прекращения голодовки.

«Он себя чувствует так, как человек, который начал есть после длительного воздержания от еды. Конечно, пока он ест по чуть-чуть в основном каши и кисломолочные продукты. Так будет где-то 20 дней, после чего его переведут на обычную тюремную еду», — рассказал он газете «Известия».

Ранее представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство направило России ноту с просьбой допустить врачей к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который был осужден в России за терроризм.