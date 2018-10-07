Получившая в 10 лет «Оскара» актриса оказалась жертвой сексуального насилия в детстве

Американская актриса Татум О'Нил написала в своем инстаграме, что до нее неоднократно домогались в детском возрасте.

По словам Татум, до нее домогались в 5, 6, 12 , 13 и 15 лет. Она отметила, что всегда это были мужчины, которые были старше нее и которых она сама считала «надежными».

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Актриса добавила, что ее родители страдали от алкогольной и наркотической зависимостей и поэтому не всегда уделяли ей достаточно внимания.

Татум получила «Оскара» в 10 лет за лучшую роль второго плана в фильме «Бумажная луна». Она является самой молодой актрисой, которая когда-либо выигрывала в этой номинации.

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