Гитарист Rammstein назвал сроки выхода нового альбома

Гитарист немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс в интервью порталу Music Radar рассказал, когда коллектив планирует выпустить новую запись.

По словам Ландерса, новый альбом Rammstein выйдет в следующем году.

«Похоже, что новый альбом выйдет следующей весной», — сказал гитарист.

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Музыкант отметил, что сейчас участники группы часто играют вместе. Он также рассказал, что на новой записи Rammstein попытается добиться звучания, которое больше характерно для их живых выступлений.

Последний на данный момент альбом группы, Liebe ist für alle da, вышел в 2009 году. Новая пластинка станет седьмой в дискографии коллектива.

Ранее солист Rammstein отправится в первый масштабный тур по России.